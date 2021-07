Ein Mann ist bei einem Autounfall in Moers (Kreis Wesel) schwer verletzt worden. Eine 20-Jährige war am Samstagabend an einer Kreuzung mit ihrem Auto gegen einen weiteren Wagen geprallt, wie die Polizei mitteilte. Der 21-jährige Beifahrer war nicht angeschnallt und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die weiteren fünf Insassen der beiden Fahrzeuge kamen mit leichten Verletzungen davon.