Ein Todesopfer bei Zimmerbrand in Bad Salzuflen

Bad Salzuflen (dpa/lnw)

Bei einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Salzuflen (Kreis Lippe) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Genauere Angaben zum Opfer und der Brandursache konnte die Polizei am Sonntag zunächst nicht machen. «Die Person ist noch nicht identifiziert», sagte ein Sprecher.

