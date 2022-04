Ein Toter bei Frontalcrash: 20-Jähriger in Lebensgefahr

Schmallenberg (dpa/lnw)

Beim Frontalzusammenstoß eines Transporters mit einem Lkw auf einer Landstraße im Hochsauerlandkreis ist der 54-Jährige Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Der 20-jährige Fahrer des Transporters schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Den Angaben zufolge geriet der junge Mann in Schmallenberg am Ende einer langgezogenen Linkskurve in den Gegenverkehr und prallte dort mit dem Lkw zusammen.

Von dpa