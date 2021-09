Ein Viertel der Einjährigen in Tagesbetreuung untergebracht

Etwa ein Viertel der einjährigen Kinder in Nordrhein-Westfalen ist in einer Tagesbetreuung untergebracht. 26,6 Prozent der Einjährigen wurden zum Stichtag 1. März 2021 in einer Tageseinrichtung betreut, wie das Landesstatistikamt (IT.NRW) am Mittwoch mitteilte. Etwa 153.000 Kinder unter drei Jahren waren demnach in einer Tagesbetreuung angemeldet - das entspricht etwa 29,6 Prozent aller Kinder dieser Altersklasse in NRW.

Insgesamt waren im März etwa 631.000 Kinder unter sechs Jahren in einer Tagesbetreuung untergebracht, hieß es in der Mitteilung weiter. Das seien etwa 10.250 Kinder und damit 1,7 Prozent mehr als im Vorjahr.

Laut Statistischem Landesamt werden bei der Berechnung sowohl Kinder in Kitas als auch in öffentlich geförderten Tagespflegen, wie zum Beispiel bei Tagesmüttern, berücksichtigt.