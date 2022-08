Einbrecher bittet um zehn Euro und zieht ohne Beute ab

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Eine 82-jährige Frau hat sich durch einen nächtlichen Einbrecher nicht erschrecken lassen: Als die Frau in Mönchengladbach in der Nacht zu Dienstag aufwachte, stand ein unbekannter Mann in ihrem Schlafzimmer und bat um zehn Euro. Diese Bitte versagte die Frau dem Unbekannten, der daraufhin das Haus durch die Eingangstür verließ, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gestohlen wurde nichts. In das Haus eingestiegen war der Mann durch ein offenstehendes Fenster. Dafür hatte er eine Leiter des Nachbarn benutzt.

Von dpa