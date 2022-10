Einbrecher flüchten mit Tempo 170: Von Helikopter gefunden

Rhede (dpa/lnw)

Mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde sind drei Männer mit ihrem Wagen durch Rhede (Kreis Borken) geflüchtet, nachdem sie bei einem Einbruch von einer Alarmanlage überrascht worden sind. Sie wurden unter anderem mithilfe eines Polizeihubschraubers mit Wärmebildkamera gestellt, wie die Polizei mitteilte. Die Männer hatten demnach in der Nacht zum Donnerstag mit dem Heck ihres Wagens die Scheibe einer Firma eingefahren und waren so in das Gebäude gelangt. Außer dem Schlüssel eines Firmenwagens, den sie wohl stehlen wollten, konnten sie aber nichts erbeuten.

Von dpa