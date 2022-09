Einbrecher klauen Goldschmuck aus Wohnung

Unbekannte sind in Bonn-Beuel in eine Wohnung eingebrochen und haben Goldschmuck gestohlen.

Die Täter hebelten am Dienstag im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zunächst eine Wohnungstür gewaltsam auf und durchsuchten danach die Zimmer, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Zum erbeuteten Schmuck konnten am Morgen noch keine Angaben gemacht werden. Ob nur eine oder mehrere Personen an dem Einbruch beteiligt waren, sei ebenfalls noch unklar, hieß es. Nach dem Einbruch verließen die Täter die Wohnung unerkannt.