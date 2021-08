Einbrecher stehlen zahlreiche hochwertige Grillgeräte

Mitten in der Grillsaison sind Unbekannte in ein Fachgeschäft in Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis) eingebrochen und haben etwa zehn hochwertige Grillgeräte gestohlen. Die Täter seien in der Nacht zum Donnerstag durch ein aufgebrochenes Fenster in die Geschäftsräume gelangt, teilte die Polizei mit. Aufgrund der Menge und des Gewichtes der Beute von etwa 20 Kilogramm pro Grill gehen die Beamten davon aus, dass die Geräte mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Die Polizei sucht nun Zeugen.