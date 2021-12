Einbrecher steht plötzlich in Schlafzimmer von 86-Jähriger

Petershagen (dpa/lnw)

Eine 86-Jährige ist in Petershagen (Kreis Minden-Lübbecke) in ihrem Schlafzimmer von einem maskierten Einbrecher überrascht worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich der Unbekannte am Freitagabend vermutlich über ein auf Kipp stehendes Kellerfenster Zugang zu dem Haus verschafft. Anschließend habe er mehrere Räume durchsucht. Die Seniorin lag zu diesem Zeitpunkt schon im Bett.

Von dpa