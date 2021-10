Einbrecher wirft Bäckereifenster ein und stiehlt Kuchen

Lüdenscheid (dpa)

Ein Unbekannter mit offensichtlichem Hunger auf Apfelstrudel hat in Lüdenscheid das Schaufenster eines Bäckers eingeworfen und nur ein Stück des fruchtigen Gebäcks gestohlen. Die kuriose Tat kommt den Bäcker teuer zu stehen: Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 5000 Euro. Wie eine Sprecherin am Freitag sagte, kam der Einbrecher am Vorabend zwischen 19.45 Uhr und 20.30 Uhr. Er warf die Scheibe mit einem Stein ein, entwendete lediglich das Stück Apfelstrudel und entkam. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von dpa