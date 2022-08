Einbruch bei Juwelier in Münster: Polizei sucht Zeugen

Münster (dpa/lnw)

Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Innenstadt von Münster laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. «Wir suchen dringend nach Zeugen», sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Am Wochenende waren bislang unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Montagmorgen durch eine Seitenwand in den Laden eingebrochen. Nach den bisherigen Ermittlungen gelangten sie über das Gerüst einer Baustelle durch ein offenes Fenster in das Treppenhaus des Gebäudes am Prinzipalmarkt. Dort stemmten sie eine Steinwand auf und bohrten die Rückwände der Verkaufsvitrinen auf. Sie nahmen Schmuck und mehrere Uhren mit.

Von dpa