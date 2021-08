Einbruch in Grundschule: Diebe klauen Geschenke für Schüler

Unbekannte sind in eine Grundschule in Herford eingebrochen und haben mehrere Taschen mit Willkommensgeschenken für Erstklässler gestohlen. In den Taschen seien unter anderem Blöcke, Stifte und Schultütenutensilien für die Kinder gewesen, die am Donnerstag eingeschult werden. Dem Hausmeister der Schule war der Diebstahl am Dienstagmorgen aufgefallen, weil die Einbrecher aus einem Kühlschrank mehrere Kartons mit Milch und Melonen genommen hatten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Danach verteilten sie das Obst und die Milch im ganzen Gebäude und verunreinigten es stark. Die Polizei sucht nun Zeugen.