Einbruchserie aufgeklärt: Fünf Haftbefehle vollstreckt

Nach intensiven Ermittlungen hat die Polizei eine Bande junger Einbrecher gestellt. Fünf Haftbefehle seien ergangen und eine Serie von Wohnungseinbrüchen aufgeklärt worden, teilten die Staatsanwaltschaft Essen und die Polizei in Recklinghausen am Mittwoch mit. Demnach sollen sieben junge Frauen sowie zwei junge Männer für mindestens 29 Einbrüche im Ruhrgebiet und im Rheinland verantwortlich sein. Die Tatorte liegen in Bochum, Bottrop, Dortmund, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Lohmar, Marl, Neuss, Düsseldorf und Recklinghausen.

Laut Polizei wurden am Dienstag vier Wohnungen in Herten und Gelsenkirchen durchsucht und vier Haftbefehle vollstreckt. Eine angeblich Zwölfjährige entpuppte sich als tatsächlich 21 Jahre alt, auch sie sitzt nun in U-Haft. Zu der Aktion waren drei spanische Ermittler angereist, die im Umfeld der Tatverdächtigen ermitteln.