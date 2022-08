Eine Millionen Euro Schaden beim Brand eines Holz-Rohbaus

Beim Brand eines Rohbaus in Bad Wünnenberg (Kreis Paderborn) ist am Samstagabend nach ersten Schätzungen ein Schaden von mindestens einer Millionen Euro entstanden. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte, war unklar.

Der Rohbau des geplanten Wohn- und Geschäftsgebäudes bestand komplett aus Holz und wurde von dem Feuer fast vollständig zerstört, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr konnte die Flammen am späten Abend unter Kontrolle bringen, die Abriss- und Nachlöscharbeiten sollen aber noch in die Nacht hindurch andauern. Der Verkehr wird nach Angaben der Polizei bis voraussichtlich Sonntagmorgen an dem Brandort vorbei umgeleitet.