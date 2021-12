Eingestürzte Brücke in Express-Bauweise neu errichtet

Swisttal-Heimerzheim (dpa/lnw)

Gut fünf Monate nach der Hochwasserkatastrophe ist in Heimerzheim im Westen von Bonn eine neue Brücke über den Swistbach freigegeben worden. Das Bauwerk sei mit Fertigteilen innerhalb von drei Monaten errichtet worden und habe 4,8 Millionen Euro gekostet, erklärte das NRW-Verkehrsministerium am Montag in Düsseldorf. Die alte, aus den 1970er Jahren stammende Brücke war während des Hochwassers eingestürzt. Der Abschnitt der Landstraße war schon Tage zuvor gesperrt worden, weil ein Teil der Fahrbahn unterspült und eingebrochen war.

Von dpa