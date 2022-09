Einsatz von Malen und Adeyemi bei Borussia noch unklar

«Beide werden heute wieder Teile des Trainings mitmachen. Es geht auch immer darum, wie die Reaktion am Tag danach aussieht», sagte Trainer Edin Terzic am Donnerstag. Malen hatte in dieser Saison nur die ersten beiden Bundesligaspiele gegen Bayer Leverkusen und beim SC Freiburg absolviert. Nationalstürmer Adeyemi war ebenfalls erst zweimal in dieser Saison zum Einsatz gekommen: Gegen Leverkusen und am vierten Spieltag bei Hertha BSC.