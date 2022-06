Einsatz von Pyrotechnik: Schalke muss 93.160 Euro zahlen

Gelsenkirchen (dpa)

Der FC Schalke 04 muss wegen des Abbrennens von Pyrotechnik seiner Fans eine Geldstrafe in Höhe von 93.160 Euro bezahlen. Dieses Urteil fällte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Montag. Nach DFB-Anhaben haben Anhänger des Zweitliga-Aufsteigers im Spiel gegen den FC St. Pauli am 7. Mai im Fanblock Bengalische Feuer und Rauchtöpfe gezündet. Außerdem sollen nach dem Abpfiff rund 1500 bis 2000 Menschen unerlaubterweise das Spielfeld betreten und Leuchtfackeln entzündet haben.

Von dpa