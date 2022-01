Eintracht leiht Junioren-Nationalspieler Knauff vom BVB aus

Der deutsche Junioren-Nationalspieler und Außenbahnspieler erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023, teilte der hessische Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Knauff zählte seit November 2020 zu den Lizenzspielern des BVB und gab im Dezember desselben Jahres in der Gruppenphase der Champions League gegen Zenit St. Petersburg sein Profidebüt. In der Bundesliga wurde der inzwischen 20-Jährige erstmals im März 2021 gegen den 1. FC Köln eingesetzt.