Eisenman-Kunstwerk «Sketch for a Fountain» vor Eröffnung

Münster (dpa/lnw)

Münster feiert heute die Rückkehr eines Kunstwerkes. Die Installation «Sketch for a Fountain» der New Yorkerin Nicole Eisenman wird feierlich übergeben und ist wie bereits 2017 an der Promenade zu sehen, die die Innenstadt als Radweg umschließt. Der Brunnen mit mehreren übergroßen geschlechtslosen Figuren steht für die Themen Diversität und Toleranz und ist ab diesem Wochenende dauerhaft in Münster zu sehen.

Von dpa