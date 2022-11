Eishockey-Deutschland-Cup in Krefeld startet

Weitere Teilnehmer beim traditionellen Vier-Nationen-Turniers des Deutschen Eishockey-Bundes sind Österreich und die Slowakei. Weitere Spieltage sind am Samstag und Sonntag. Bundestrainer Toni Söderholm verzichtet auf etliche Stammspieler und will stattdessen lieber einige Talente und Rückkehrer im Hinblick auf die WM-Vorbereitung im kommenden Frühjahr testen. Das Turnier findet in diesem Jahr vorerst zum letzten Mal in Krefeld statt. Der künftige Standort ist noch nicht bekannt.