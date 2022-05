Eishockey-Stürmer Dumont wechselt von Köln nach Wolfsburg

«Nach vielen Jahren in Köln war es für ihn an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und seinen Vertrag bei den Haien nicht zu verlängern. Wir konnten ihn von unserer sportlichen Planung mit ihm und auch von den Entwicklungsmöglichkeiten hier bei uns in Wolfsburg überzeugen», sagte Sportchef Karl-Heinz-Fliegauf.

Dumont zählte in der Vergangenheit auch zum erweiterten Kader des Nationalteams und nahm zweimal am Deutschland Cup für die DEB-Auswahl teil. Ein drittes Mal war er in ein deutsche Perspektivteam berufen worden. An der am Freitag in Finnland beginnenden WM nimmt Dumont aber nicht teil.