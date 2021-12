Eisiges und sonniges Winterwetter in Nordrhein-Westfalen

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet am Dienstag zuerst Nebel, doch bereits am Vormittag löst sich dieser auf und die Sonne kommt hervor. Im Bergland ist mit leichtem Dauerfrost zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen in Essen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen einem und drei Grad. In der Nacht zu Mittwoch bleibt es überwiegend klar, doch im Norden ist stellenweise mit Nebel zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf minus drei bis minus fünf Grad, im Bergland auf bis minus acht Grad, es kann stellenweise zu Reifglätte kommen.

Auch am Mittwoch starten die Menschen in Nordrhein-Westfalen mit Nebel und Wolken in den Tag, Regen bleibt weiterhin aus. Die Temperaturen klettern erneut auf ein bis drei Grad, in Hochlagen wird leichter Dauerfrost bei minus ein Grad erwartet. In der Nacht zu Donnerstag bildet sich vereinzelt Nebel und es ist erneut Reifglätte zu erwarten. Die Temperaturen sinken auf minus drei bis minus fünf Grad.

Am Donnerstag ist teilweise mit Regen und Nebel und vor allem in der Osthälfte des Bundeslandes mit Glatteis zu rechnen. In den Hochlagen wird es stark böig, die Temperaturen steigen auf zwei bis sieben Grad.