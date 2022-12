EKD-Ratsvorsitzende: Keine Waffe wird Frieden schaffen

Köln (dpa/lnw)

Die Ukraine mit Waffen gegen den russischen Angriffskrieg zu unterstützen, bleibt nach Worten der Evangelischen Ratsvorsitzenden weiterhin richtig. Das Gebot «Du sollst nicht töten» bedeute auch, man dürfe nicht zusehen, wie unschuldige und wehrlose Menschen mitten in Europa getötet werden, sagte die Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, am Samstag im «Morgenecho» auf WDR 5. Auch Deutschland müsse der Ukraine daher helfen, sich mit Waffen in dem «menschenverachtenden Krieg» gegen das eigene Land zu schützen.

Von dpa