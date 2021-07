Elfjähriges Mädchen in Krefeld von Unbekanntem missbraucht

Die Polizei sucht mit Fotos nach einem Mann, der am vergangenen Samstag (17. Juli) in Krefeld ein elfjähriges Mädchen sexuell missbraucht haben soll. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte er das Kind am Vormittag zu dessen Wohnanschrift verfolgt, wie die Krefelder Polizei am Freitag mitteilte. Unter einem Vorwand gelangte er demnach zusammen mit dem Kind in das Mehrfamilienhaus. Im Aufzug des Hauses habe er es dann «in schamverletzender Weise» berührt. Anschließend habe er den Tatort verlassen. Er hatte ein Fahrrad dabei. Die Fahndungsfotos stammen von einem Nachbarn, wie ein Polizeisprecher berichtete.