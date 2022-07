Elfter Neuzugang: Schalke verpflichtet Alex Král von Moskau

Gelsenkirchen (dpa)

Der FC Schalke 04 hat in Alex Král bereits den elften Neuzugang verpflichtet. Wie der Revierclub am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der tschechische Fußball-Nationalspieler von Spartak Moskau einen Einjahresvertrag beim Bundesliga-Rückkehrer. Der 24 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler hatte zuvor seinen bis 2024 laufenden Vertrag bei Spartak bis zum Ende der Spielzeit 2022/2023 ausgesetzt. Er nutzte eine Transfersonderregelung des Weltverbandes, die aufgrund des Krieges in der Ukraine für ausländische Spieler beschlossen wurde.

Von dpa