Elmos: Bund wird Verkauf nach China wohl untersagen

Dortmund (dpa)

Die Bundesregierung wird den Verkauf einer Chipfertigung des Dortmunder Unternehmens Elmos nach China Firmenangaben zufolge wohl verbieten. Diese Entscheidung werde voraussichtlich in der Kabinettssitzung am Mittwoch getroffen, teilte Elmos am Montag mit. Bisher habe das Wirtschaftsministerium mitgeteilt, dass die Übernahme wahrscheinlich genehmigt werde. «Nach Zugang des Bescheids werden die beteiligten Parteien diesen eingehend prüfen und im Anschluss über die weiteren Schritte entscheiden», teilte Elmos mit. Zu den Gründen der Entscheidung wurde nichts bekanntgegeben. Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto.

Von dpa