Eltern sollen Freund der Tochter in die Tiefe gestoßen haben

Düsseldorf (dpa/lnw)

Weil sie den Freund ihrer Tochter in elf Meter Tiefe gestoßen haben sollen, müssen sich Eltern in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Angeklagt ist das Paar wegen versuchten Totschlags. Der Prozess beginnt heute am Düsseldorfer Landgericht.

Von dpa