EM-Stars starten bei Hallen-Titelkämpfen in Dortmund

30 Uhr) und Sonntag (10.00 Uhr) in Dortmund sind auch Medaillengewinner der EM 2022 in München am Start. Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper hat über 60 Meter den dritten Titel nach 2017 und 2018 im Visier. Über 3000 Meter könnte die deutsche Rekordlerin Konstanze Klosterhalfen ebenfalls zum dritten Mal Meisterin werden. Die 5000-Meter-Europameisterin hat in Hanna Klein eine starke Widersacherin. Sie siegte in den vergangenen drei Jahren. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo könnte schon den sechsten Titel holen. Insgesamt sind rund 490 Teilnehmer gemeldet. Neben Titel und Medaillen steht auch der Kampf um die Tickets für die Hallen-EM vom 3. bis 5. März in Istanbul im Blickpunkt.