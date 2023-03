Energieintensive Branchen produzieren deutlich weniger

Düsseldorf (dpa/lnw)

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und hoher Strom- und Gaspreise haben Nordrhein-Westfalens energieintensive Industriebranchen deutlich weniger hergestellt. Die Produktion dieser Industriebereiche sei 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 6,8 Prozent gesunken, teilte das Landesstatistikamt IT.NRW am Freitag in Düsseldorf mit. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte ging es runter. Energieintensiv sind zum Beispiel die Chemie-, die Glas-, die Papier- und die Metallbranche.

Von dpa