Englischer Hengst Maljoom gewinnt Kölner Galopp-Klassiker

Der drei Jahre alte englische Hengst Maljoom hat das 37. Mehl-Mülhens-Rennen gewonnen. Der von Stephen Donohoe gerittene 40:10-Mitfavorit gewann am Sonntag auf der Galopprennbahn in Köln den mit 153 000 Euro dotierten ersten Galopp-Klassiker der Saison 2022 eindrucksvoll. Nach 1600 Metern setzte sich Maljoom gegen Rocchigiani (Bauyrhan Murzabayev) durch, Rang drei ging an Georgios unter Sibylle Vogt.

