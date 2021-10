Entschärfung von großer Luftmine: 11.000 Menschen betroffen

Essen (dpa/lnw)

Häufig werden an Rhein und Ruhr noch immer Blindgänger gefunden, die Kampfmittelräumer dann entschärfen müssen. Seltener sind so riesige Exemplare dabei, wie nun in Essen. Wegen der hohen Sprengkraft der Luftmine müssen 11.000 Menschen ihre Häuser verlassen.

Von dpa