Entspannung bei Corona-Neuinfektionsrate in NRW

Die Zahl der Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist am Freitag rückläufig geblieben. Nach jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts wurden den Behörden innerhalb der vergangenen sieben Tage 81,8 Fälle pro 100.000 Einwohner bekannt. Am Donnerstag hatte diese Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 87,9 gelegen, am Mittwoch bei 94,6. Zwölf weitere Menschen starben innerhalb eines Tages im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Bei Kindern und Schulkindern ist die Neuinfektionsrate besonders hoch, allerdings ebenfalls mit weiter abnehmender Tendenz, wie eine Tabelle des Landeszentrums Gesundheit NRW ausweist.

Auch bundesweit ist die Entwicklung leicht rückläufig. Allerdings sind Experten skeptisch und verweisen auf das letzte Jahr, als die Zahlen um diese Zeit ebenfalls stagnierten oder sanken, aber dann zum Herbst hin wieder stark stiegen.

Nach Zahlen der Landesregierung lagen mit Stand vom Freitag 1314 Corona-Patienten in NRW-Krankenhäusern (Vortag: 1355), darunter 430 auf Intensivstationen (Vortag: 424). 277 von ihnen mussten beatmet werden (Vortag: 264). 473 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten waren demnach am Freitag verfügbar, neun weniger als am Vortag.