Erdgas: Energieversorgungsstrategie werden geprüft

Düsseldorf (dpa/lnw)

Vor dem Hintergrund des Ausmaßes russischer Erdgaslieferungen nach Deutschland stellt die nordrhein-westfälische Landesregierung ihre Energieversorgungsstrategie auf den Prüfstand. Die jüngst überarbeitete Strategie weist der Stromerzeugung aus Erdgas eine Brückenfunktion auf dem Weg in eine klimaneutrale Energieerzeugung zu. Die Landesregierung prüfe, wie die Strategie kurzfristig ergänzend abgesichert und fortgeschrieben werden könne, teilte das NRW-Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Düsseldorf mit.

Von dpa