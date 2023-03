Erheblicher Sachschaden durch Automatensprenger

Stadtlohn (dpa/lnw)

Bei einer Sprengung eines Geldautomaten in Stadtlohn im westlichen Münsterland ist erheblicher Sachschaden entstanden. Zeugen berichteten von zwei Explosionen auf dem Gelände eines Nahversorgungszentrums am frühen Mittwochmorgen, teilte die Polizei mit. Die alarmierten Beamten fanden am Tatort zersplittertes Glas, herausgerissene Türen und beschädigtes Mauerwerk vor.

Von dpa