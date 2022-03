Ermittler finden fehlenden Schädel von Skelett aus Bachbett

Wetter (dpa/lnw)

Nach dem Fund eines unvollständigen jahrzehntealten Skeletts in einem Bachbett in Wetter an der Ruhr haben Ermittler mutmaßlich den fehlenden Schädel entdeckt. Bei einer erneuten Suche rund um die Stelle, an der Spaziergänger am Wochenende erste Knochen entdeckt hatten, sei der Leiter der Mordkommission am Mittwoch fündig geworden, sagte der ermittelnde Staatsanwalt Michael Burggräf. Der Schädel habe etwa dreißig Meter bachabwärts im Böschungsbereich gelegen. Die Ermittler hoffen nun mit Hilfe des Schädels mehr über die bislang unbekannte Person sowie ihre Todesursache herauszufinden.

Von dpa