Ermittlung: Aufforderung zum Aufbau von «Nazi-Stützpunkt»

Bremen (dpa)

Der Staatsschutz ermittelt gegen einen mutmaßlichen Bremer Rechtsextremisten. Er soll in mehreren Posts die rund 15 Mitglieder einer Chat-Gruppe dazu aufgefordert haben, zeitnah einen «Nazi-Stützpunkt» in Nordrhein-Westfalen aufzubauen. Er habe sich selbst als «Nazi» bezeichnet. Spezialeinsatzkräfte durchsuchten am Donnerstag die Wohnung des Mannes, dabei stellten sie Waffen und digitale Beweismittel sicher.

Von dpa