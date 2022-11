Ermittlung wegen Beleidigung gegen AfD-Politiker Renner

Wuppertal (dpa/lnw)

Die Staatsanwaltschaft Wuppertal führt ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung gegen den nordrhein-westfälischen AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Renner. Hintergrund ist nach Angaben des Politikers ein Streit um eine Corona-Schutzmaske. Aus der Justiz gab es keinerlei Details, «da die angezeigte Tat in keinem Zusammenhang mit dem politischen Wirken des Abgeordneten steht», wie Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf klarstellte. Der Bundestag hatte vergangene Woche am Donnerstag die Immunität des 68-Jährigen aufgehoben, um ein Strafverfahren zu ermöglichen.

Von dpa