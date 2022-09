Ermittlungen nach Fahrgeschäft-Unfall: Schließbügel defekt

Haan (dpa)

Nach einem Unfall mit zwei verletzten Mädchen auf einer Kirmes in Haan nahe Düsseldorf ist bei der Überprüfung des Fahrgeschäfts ein technischer Defekt festgestellt worden. Nach Polizeiangaben vom Montag ließ sich den aktuellen Erkenntnissen nach der Bügel der Gondel, aus der ein zwölfjähriges Mädchen am Wochenende geschleudert worden war, nicht richtig schließen. Die Zwölfjährige war gegen eine Mutter und deren vierjährige Tochter am Rande des Fahrgeschäfts geschleudert worden.

Von dpa