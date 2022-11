Ermittlungen nach Schüssen auf Rabbinerhaus Essen dauern an

Essen (dpa/lnw)

Nach den Schüssen auf ein Nebengebäude der Alten Synagoge und älteren Beschädigungen an der neuen Synagoge in Essen dauern die Ermittlungen der Polizei an. Unter anderem würden weiter Zeugenhinweise gesammelt, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Die älteren Beschädigungen am Metalldach der neuen Synagoge sind nach dpa-Informationen vor mindestens einem Monat entstanden.

Von dpa