Erneut gerissenes Pony gemeldet: Untersuchung in Gelnhausen

Hünxe (dpa/lnw)

In Hünxe (Kreis Wesel) ist ein gerissenes Pony gemeldet worden. Ob es sich womöglich um einen Wolfsriss handelt, sollen nun Untersuchungen von Proben im Senckenberg-Forschungsinstitut in Gelnhausen (Hessen) zeigen. «Der Vorfall ist uns am Mittwochmorgen gemeldet worden. Es ist immer dasselbe Prozedere. Wir lassen die Proben in Gelnhausen analysieren. Das kann aber einige Wochen dauern», sagte eine Sprecherin des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (Lanuv) am Mittwoch auf dpa-Anfrage. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Von dpa