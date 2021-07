Erneut Gewitter in Nordrhein-Westfalen

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf erneute Gewitter einstellen. Ab Dienstagnachmittag ziehen diese von Westen heran, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen in Offenbach mitteilte. Dabei kann es örtlich auch Starkregen geben. In kurzer Zeit kann es 15 bis 25 Liter regnen. Auch Hagel und örtliche Sturmböen sind nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen am Dienstag bei 22 bis 26 Grad, im höheren Bergland bei etwa 20 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch kann es gebietsweise weiter Schauer geben. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 13 Grad, im Bergland auf 11 Grad. Auch am Mittwoch kann es zeitweise Schauer geben, vereinzelt auch kurz Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 25 Grad, auf dem Kahlen Asten bei etwa 19 Grad. Im höheren Bergland und im Nordwesten hat der DWD starke Böen angekündigt.