Erneut gravierende Kritik des Rechnungshofs an Haushaltsplan

Düsseldorf (dpa/lnw)

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen hat der Landesrechnungshof (LRH) grundsätzliche Einwände gegen die Haushaltspläne der nordrhein-westfälischen Regierung geltend gemacht. In einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme kritisiert der LRH, das geplante kreditfinanzierte Sondervermögen in Höhe von bis zu fünf Milliarden Euro sei nicht hinreichend begründet. Eine erhebliche Beeinträchtigung der staatlichen Finanzlage als verfassungsrechtliche Voraussetzung für eine Ausnahme von der Schuldenbremse sei nicht plausibel dargelegt. Zuerst hatte die «Rheinische Post» über die Stellungnahme berichtet.

