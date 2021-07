Erneut Streifenwagen vor Polizeiwache in Brand gesetzt

Ein Tag nach dem Brand von zwei Streifenwagen in Altena im Märkischen Kreis haben Unbekannte am Samstag erneut ein Polizeiauto angezündet. Beamte und Passanten bemerkten gegen 10.30 Uhr, wie sich das Feuer am Fahrzeug vor einer Polizeiwache ausbreitete, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Der Staatsschutz in Hagen nahm die Ermittlungen zu der Brandstiftung auf, es wurden Zeugen gesucht.

Die Einsatzkräfte löschten am Samstag den entstehenden Brand mit einem Feuerlöscher ab. Durch die Hitze schmolzen den Angaben zufolge aber Teile des Reifens, der Karosserie und der Gummidichtungen. Der Sachschaden wurde auf rund 5000 Euro geschätzt.

Ob ein Zusammenhang mit den brennenden Streifenwagen in einer Tiefgarage in Altena bestehe, werde nun ermittelt. Unbekannte hatten am Freitag dort zwei Einsatzfahrzeuge in Brand gesetzt, die durch das Feuer komplett zerstört wurden. In dem Komplex befinden sich neben der Polizeiwache auch Geschäfte und Wohnungen.

Nach Angaben einer Sprecherin vom Samstag handle es sich bei den Bränden am Freitag und Samstag um dieselbe Polizeiwache, deren Streifenwagen vom Feuer getroffen wurden.