Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 20 Jahre alte Innenverteidiger beim niederländischen Club einen Vertrag bis zum Juni 2024. Der deutsch-togoische Profi war zuletzt an den Zweitligisten 1. FC Nürnberg verliehen und will nun in der Eredivisie Spielpraxis sammeln.