Erneute Störung an der Gepäckförderanlage

Düsseldorf (dpa)

Ausgerechnet zum Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen zeigt sich die Gepäckförderanlage des größten Flughafens des Landes von ihrer anfälligen Seite. Nach einer Störung am Freitag sei es am Samstag erneut zu einer Störung in einem Teil der Anlage gekommen, teilte der Düsseldorfer Flughafen mit. «Es ist daher nicht auszuschließen, dass heute Gepäck in Düsseldorf zurück bleiben wird», hieß es.

Von dpa