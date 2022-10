Erschwerte Vorbereitung für Schalke in Leverkusen

Gelsenkirchen (dpa)

Der FC Schalke 04 muss vor dem Auswärtsspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) seine Vorbereitung ändern. Der Grund ist der Trainerwechsel bei den Leverkusenern, wo Xabi Alonso am Mittwoch als Nachfolger für Gerardo Seoane vorgestellt wurde. «Das ist jetzt natürlich anders, weil man sich vorher die Spiele angeguckt und entsprechende Rückschlüsse daraus gezogen hat», sagte Schalkes Trainer Frank Kramer am Donnerstag. «Es wird zwar in zwei Tagen nicht alles auf links gedreht, aber Dinge angepasst. Und die Ansprache wird eine andere sein», sagte Kramer. Dennoch gehe es in erster Linie darum, dass «wir bei uns bleiben und ganz klar das machen, was für uns entscheidend ist - egal, wer da Trainer ist.»

Von dpa