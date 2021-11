Erst Biberratte gequält, dann Zeugen geschlagen

Bocholt (dpa/lnw)

Drei Jugendliche sollen in Bocholt eine Biberratte gequält haben. In der Nacht zum Sonntag habe ein 16-Jähriger das Tier auf der Straße mit dem Fuß heruntergedrückt, teilte die Polizei am Montag mit. Sein 17-jähriger Begleiter habe die Aktion mit dem Handy gefilmt. Als die Besatzung eines Rettungswagens die Gruppe aufgefordert habe, die Tierquälerei zu unterlassen, soll der 16-Jährige einen Sanitäter mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben.

Von dpa