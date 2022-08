Erst viel Sonne, dann Regen und Gewitter in NRW

Offenbach (dpa/lnw)

Zur Wochenmitte hin wird es in Nordrhein-Westfalen zunächst freundlich und sehr warm, bevor Gewitter und Schauer dazukommen. Am Mittwoch wird es bei Höchstwerten von 30 bis 34 Grad Celsius heiß und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mitteilte. Auch in der Nacht sei nicht mit Regen zu rechnen. Es kühlt ab auf 21 bis 16 Grad.

Von dpa