Erste große Ferienreisewelle in NRW erwartet

Die Sommerferien in NRW beginnen in diesem Jahr besonders früh und das auch noch mitten in der Woche. Der Termin hat für Familien, die gleich in den ersten Wochen verreisen, allerdings auch Vorteile.

Ob mit Auto, Bahn oder Flugzeug: Der Höhepunkt der ersten Ferienreisewelle in Nordrhein-Westfalen wird von Experten und Unternehmen für das kommende Wochenende erwartet. Die Schulferien beginnen im bevölkerungsreichsten Bundesland in diesem Jahr zwar bereits am Donnerstag und zahlreiche Familien werden dann gleich in ihren lang ersehnten Urlaub starten. Die höchsten Reisezahlen werden allerdings für die Tage Freitag bis Sonntag prognostiziert.

Als Vorteil der besonders frühen Ferientermine in NRW kann gesehen werden, dass in den anderen Bundesländern zu dem Zeitpunkt noch Schule ist und dort die große Reisewelle in die Sommerferien noch gar nicht begonnen hat. Somit werden in den kommenden Tagen nicht mehrere Reisewellen aus unterschiedlichen Bundesländern aufeinandertreffen.

Mit vielen Staus auf den Autobahnen in NRW müssen Autofahrer laut ADAC am Freitagnachmittag von 14 und 19 Uhr rechnen. «Wir erwarten dann die erste richtige Reisewelle», sagte ein Sprecher des ADAC Nordrhein. Aber auch schon am Mittwochnachmittag zwischen 14 und 18 Uhr nach der Zeugnisausgabe in den Schulen werde es sicherlich voll werden. Das Problem besonders an diesen beiden Nachmittagen sei, dass dann sowohl der Berufsverkehr als auch der Reiseverkehr rollen würden.

Der Sprecher des ADAC Nordrhein rät, besser den Samstag oder Sonntag als Reisetag auszuwählen, weil dann kein Berufsverkehr unterwegs sei. Unter der Woche seien eher der Montag und Dienstag außerhalb der Verkehrsspitzen am Morgen und Nachmittag vorteilhaft. Im vergangenen Jahr hat sich nach ADAC-Beobachtung der Verkehr über die Sommerferien verteilt. Zum Start 2023 werde kein Stauchaos befürchtet. Allerdings sei die Prognose auch aufgrund des Beginns am Donnerstag schwieriger.

Die Autobahn GmbH Niederlassung Westfalen weist auf große Baustellen insbesondere auf der A1 auch außerhalb des Bundeslandes NRW hin. So laufe der sechsstreifige Ausbau auf rund 30 Kilometern nördlich von Osnabrück zwischen Bramsche und Lohne/Dinklage. Der Verkehr fließe hier teilweise auf jeweils zwei verengten Fahrstreifen je Richtung. Südlich von Münster wird die A1 zwischen Münster-Hiltrup und Ascheberg sechsstreifig ausgebaut. Auch hier werde der Verkehr in beiden Richtungen auf zwei verengten Fahrstreifen je Richtung geführt.

Die Deutsche Bahn NRW erwartet insbesondere für Freitag bis Sonntag besonders reisestarke Tage zum Start der diesjährigen Sommerferien. Nach Fahrgastrekorden im DB-Fernverkehr zum Jahresanfang und an den Osterfeiertagen seien auch in den Sommerferien hohe Fahrgastzahlen zu erwarten. «Mit mehr Zügen, Sitzplätzen und Servicekräften möchte die DB den Umstieg auf die klimafreundliche Bahn komfortabel machen», sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn NRW. Mit dem Flottenausbau auf aktuell rund 385 ICE-Züge wachse auch die Sitzplatzkapazität. Die DB empfiehlt für die Sommerferien eine Sitzplatzreservierung sowie ihre Auslastungsanzeige im DB Navigator und auf www.bahn.de.

Der Flughafen Düsseldorf berichtet von einem sprunghaften Anstieg der Zahlen in dieser Woche. Nach rund 66.000 Passagieren am Mittwoch und 71.000 am Donnerstag würden über 73.000 für Freitag erwartet. Ähnlich hoch ist auch die Prognose des Airports für den Sonntag. Der größte NRW-Flughafen geht für den Zeitraum Donnerstag bis einschließlich Sonntag von 285.000 Passagieren und in der gesamten Ferienzeit von mehr als drei Millionen Fluggästen aus. «Wir erwarten zehn Prozent mehr Passagiere als im vergangenen Jahr in den Sommerferien», sagte ein Sprecher. Die Rekordzahl von 2019 mit rund 3,9 Millionen Passagieren in den Sommerferien werde in diesem Jahr noch nicht wieder erreicht.

Der Flughafen Köln/Bonn rechnet in den kommenden sechseinhalb Wochen mit rund 1,7 Millionen Reisenden. Das bedeute ein Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Als die verkehrsreichsten Zeiten nannte der Airport das erste Hinreisewochenende vom Freitag bis Sonntag sowie das letzte Rückreisewochenende vom 4. bis 6. August mit jeweils über 110.000 Passagieren. Verkehrsreichster Tag am Flughafen Köln/Bonn werde der 4. August mit mehr als 40.000 Reisenden sein.