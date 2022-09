Erster Lockdown: Gericht prüft eingeschränkte Verkaufsfläche

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Ende August hatte das OVG die Linie der Landesregierung in der frühen Phase der Corona-Pandemie bereits bestätigt und Klagen nach mündlichen Verhandlungen zu Betriebsschließungen abgewiesen. Unterlegen waren ein Fitnessstudio, ein Personal-Trainer, ein Tanzhaus und eine Gaststätte. Der 13. Senat hatte diese Entscheidungen damit begründet, dass es zu Beginn der Pandemie weder Impfstoffe, Medikamente oder genügend medizinische Masken gegeben habe. Wissenschaft und Gesetzgeber hätten noch sehr wenig über die Pandemie gewusst. Es habe Hinweise für eine möglicherweise drohende Überlastung des Gesundheitswesens gegeben.

Ob mit dieser Begründung auch die Begrenzung der Verkaufsfläche in den Warenhäusern gerechtfertigt war, will das Gericht in der mündlichen Verhandlung klären. Offen ist, ob der 13. Senat noch am Donnerstag auch ein Urteil verkünden wird.